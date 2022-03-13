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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. İki liderin kritik görüşmesi saat 14.00 sıralarında başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü.


Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu. Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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