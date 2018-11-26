Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine , Milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum"

Yeşilay'ın programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah İstanbul'da Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine , milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerlerimizi her türlü afetten beladan korusun"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeşilay tarafından İstanbul'da düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Erdoğan, "Bu sabah İstanbul'da Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet yaralı askerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerlerimizi her türlü afetten beladan korusun"dedi.