Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyareti öncesi açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyareti öncesinde İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı'nda ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, “Birazdan 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde Bali'de düzenlenecek 17. G-20 Liderler Zirvesi'ne hareket etmek üzere yola çıkıyoruz. Bu seneki zirve birlikte toparlanma daha güçlü toparlanma ana teması altında icra edilecek. Türkiye olarak salgının sağlıkla ilgili boyutunun atlatıldığı bu dönemde birlikte toparlanma anlayışıyla yürütülen çalışmalara yoğun katkı sağladık. Küresel gündemin en üst sıralarında yer alan gıda ve enerji güvenliği zirvenin de temel başlıklar olarak tespit edilmiştir. Özellikle korona virüs salgını ve Rusya Ukrayna savaşı günlük hayatımızı doğrudan etkileyen bu kritik başlıkları ilk sıraya yerleştirdi. Antalya birimizde diğer hususların yanı sıra gıda israfının azaltılması hususunun noktasında 20'ler grubu olarak taahhüde bulunmuştuk. Yine dönem başkanlığımız sırasında G20 tarihindeki ilk enerji bakanları toplantısını düzenlemiş ve meselenin ehemmiyetine dikkat çekmiştik. Aradan geçen sürede ülkemizin 7 yıl önce gündeme taşıdığı hususların ne kadar yerinde ve isabetli olduğu görülmüş oldu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gıda krizinin önüne geçilmesi amacıyla Rusya-Ukrayna ve Birleşmiş Milletlerle birlikte Karadeniz'de tahıl koridorunu hayata geçirdik. Bu sayede 10 milyon tondan fazla tahılın dünya pazarına ulaşmasını temin ettik. Sürecin devam etmesi için gayretlerimizi sürdürürken tahılın başta Afrika olmak üzere en çok ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması içinde çaba sarf ediyoruz. Bali'de mevkidaşlarımızla görüşmemizde bu konunun üzerinde duracağım. Özellikle Sudan gibi Somali gibi fakir tahıla ciddi manada ilgisi olan bu ülkelerle Afrika'nın diğer ülkelerine bu tahılı, gübreyi ulaştırmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Ayrıca Türkiye'nin yaşanmakta olan enerji krizinin çözümü bakımından da anahtar konumda olduğunu hatırlatacağım. Zirve gündeminin ikinci ana maddesini sağlık başlığı oluşturuyor. Salgın döneminde yaşananlar küresel sağlık sistemindeki yetersizlikleri ve adaletsizlikleri gözler önüne serdi. Aşıya zamanında erişemediği veya asgari sağlık hizmetini alamadığı için yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. Gelişmiş ülkelerin dahi bocaladığı o günlerde Türkiye olarak hem içeride hem de yurt dışında son derece başarılı bir sınav verdik. 2002'den beri sağlık altyapımıza sağlık hizmetlerinin kalitesine ve sosyal güvenlik sistemimize yaptığımız yatırımlarla müspet neticeleri görme fırsatını bulduk. Şimdi bu güçlü birikimi HealthTürkiye markasıyla uluslararası arenaya taşıyor vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığımızın hizmetine sunuyoruz. G-20 toplantıların da Türkiye'nin tecrübeleri ışığında atılacak adımların ve hazırlıklarımızın neler olması gerektiğini ifade edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yarın Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini belirten Erdoğan, “Bali'deki 3'üncü ana gündem maddesi dijital dönüşümdür. Dijital dönüşüm konusunda da bu sene kapsayıcılık teması ön plana çıkıyor. Bu noktada kimseyi dışarıda bırakmayan bir yapının temellerini nasıl atılması gerektiği yönünde fikir teatisinde bulunacağız. Ülkemizin elektronik devlet ve dijital dönüşüm çalışmalarında yakaladığı başarıyı muhataplarımızla paylaşma imkanı elde edeceğiz. Zirve marjında ayrıca mevkidaşlarımla ikili görüşmeler de yapacağım. Ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Joko Widodo ile ise yarın daha kapsamlı bir şekilde görüşeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanıyla stratejik ortaklık temelinde geliştirdiğimiz derin tarihi bağlara dayalı ikili ilişkilerimizi tüm yönleri ile ele alacağız. Bölgesel ve uluslararası meselelere dair görüş alışverişinde bulunacak G20, ASEAN ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlarda ki iş birliğimizi gözden geçireceğiz” açıklamalarında bulundu.