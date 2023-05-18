İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığındaki toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Sütlüce binasındaki istişare toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yaptığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Sütlüce'deki binasında istişare toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında seçim süreci ve 2'nci tur için tüm konuların ele alınacağı öğrenildi. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

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