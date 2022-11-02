Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Şiddete meyilli bu faşist güruhu milletimizin vicdanına havale ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında, Tuzla'daki İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademe açılışında, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya yönelik yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasi rekabeti, siyasi husumet olarak gören şiddete meyilli bu faşist güruhu İstanbullu kardeşlerimiz ile birlikte milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Huzurunuzda Tuzla Belediye Başkanımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Orada yapılan linç girişimi, helalleşme maskesi altındaki CHP'nin asıl yüzünü ortaya sermiştir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Tuzla'da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademesi geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edince programa katılan bazı kişiler tarafından protesto edilmiş, alandan ayrılırken de saldırıya uğramıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın saldırıya uğraması hakkında açıklamalarda bulundu.

“Şiddete meyilli bu faşist güruhu milletimizin vicdanına havale ediyoruz”

Başkan Erdoğan,” Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanımıza yönelik, huzurunuzda Tuzla Belediye Başkanımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Orada yapılan linç girişimi, helalleşme maskesinin ardındaki CHP'nin asıl yüzünü ortaya sermiştir. Açılışını yapıyorum dediği İleri Atık Temizleme ile ilgili, o tesisler benim belediye başkanlığım, Veysel Bey'in de İSKİ'nin başında olduğu dönem yapılmış olan tesistir. Şimdi bunları yeniden açma gayretlerine girerek hava yapıyorlar. Bunlarda nezaket diye bir şey yok. Hiç böyle bir şey görmemişler. Bunlar hazıra da konamazlar. Bunların öyle bir dertleri de yok. Siyasi rekabeti, siyasi husumet olarak gören şiddete meyilli bu faşist güruhu İstanbullu kardeşlerimiz ile birlikte milletimizin vicdanına havale ediyoruz” dedi. ,

“Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etmenizi kınıyorum”

Geçtiğimiz hafta açılış töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Çevre vizyonunun ilk kuruluşunu ve 1998 yılında planlayan ve birinci etabını başlatan hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmıştı. Bu sırada ıslıklanan Başkan Yazıcı,” Çok üzülüyorum. Bir Tuzlalı, bir İstanbullu olarak bundan hicap duydum. Ne yaparsanız yapın, görüşünüz ne olursa olsun, her şeyi eleştirebilirsiniz ama, o ismi protesto ederken, 20 yıldır yapmış olduklarını bir haftaya anlatamam ama 30 yıl önce belediye başkanlığı yapmış olan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etmenizi kınıyorum” demişti.