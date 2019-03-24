İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemdeki dolar artışı nedeniyle finans sektörüne uyarıda bulunarak, "Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar, Türkiye'deki iş birlikçileri ile beraber. Bugün onlara sesleniyorum. Ey finans sektörü içinde olanlar. Ka

IHAAW170147-SIY/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemdeki dolar artışı nedeniyle finans sektörüne uyarıda bulunarak, "Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar, Türkiye’deki iş birlikçileri ile beraber.

IHAAW170147-SIY/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemdeki dolar artışı nedeniyle finans sektörüne uyarıda bulunarak, "Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar, Türkiye'deki iş birlikçileri ile beraber. Bugün onlara sesleniyorum. Ey finans sektörü içinde olanlar. Kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp 'döviz yükselecek şöyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arefesinde bu tür eylemlerin içine girenlere sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz. Hepinizin neler yaptığınızı biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğim. Bu milleti sömüremeyeceksiniz. Bu milleti aldatamayacaksınız. Onun için de sakın ha bunların ipiyle kuyuya inilmez. Biz paramıza sahip çıkacağız. Bizim paramız Türk lirası. Bu faturayı da bunlara ödeteceğiz. Bütün çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Faturayı ödeyecekler. Bu milleti sindiremeyecekler. Bu ülkenin pusulasını bunlar saptıramayacak. Bizim burada istikametimiz doğru. Bundan sonra da başaramayacaklar" dedi. 24.03.2019 17:01:47 TSI NNNN

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.