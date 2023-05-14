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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri ilk sonuçları

Türkiye’nin merakla beklediği seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Türkiye'nin merakla beklediği seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasaklarını saat 18.30 itibarıyla kaldırdıklarını açıklamasının ardından sandıktan çıkan ilk sonuçlar geldi.


Açılan sandık sayısı 7.331 (% 3.82), kullanılan oy sayısı 1.589.852 oldu.



İlk gelen sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi oranları şöyle:


Recep Tayyip Erdoğan: % 55.39


Kemal Kılıçdaroğlu: % 38.05


Sinan Oğan : % 5.46


Muharrem İnce: % 1.17



Milletvekili Seçimi Partilerin listesi şöyle:


AK PARTİ: % 48


CHP: % 23.03


MHP: % 11.54


İYİ: % 6.1


YEŞİL SOL: % 5.25


Y.REFAH % 2.89


MEMLEKET: % 0.37


BBP:% 0.87


TİP:% 0.23


AP: % 0.22


ZAFER:% 0.95

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