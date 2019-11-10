Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “İş formunda toplam 19 anlaşma ile yaklaşık 1,4 milyar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalandı”

Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan anlaşmalar düzenlenen törenle imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu.

“10 milyar dolara ulaştırmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz”

Anlaşmanın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Orta Asya'daki en büyük ticari ortaklarımızdan birisi olan Kazakistan'la var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz ekonomik temelleri sağlamlaştırmak gayesiyle çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sayın Başbakan Askar Mamin ile iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerde gelinen son durumu heyetlerimizle birlikte istişare ederek mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve alınması gereken önlemeler ilişkin son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye, Kazakistan ikili ticaretine çok önem veriyor. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılının ilk 9 ayında dış ticaret hacmimizdeki yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Kazakistan'la dış ticaret hacmimiz 2018 yılında yüzde 18,7 artarak 2,9 milyar dolar seviyesin ulaştı. 2019 yılının ilk yılında dış ticaret hacmimizdeki yukarı doğru devam etmekte olduğunu yine memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bu dönemde ülkemizin Kazakistan'a ihracatı yüzde 13,4 artarak 606 milyon dolara Kazakistan'dan ithalatımız ise yaklaşık yüzde 47 artışa 2,3 milyar dolara yükselmiştir. Son yıllarda petrol ihtiyaçlarımızın yine bir kısmını Kazakistan'dan karşılamaktayız. Yatırımlarımızın 3,2 milyar dolar potansiyelle beraber 6 milyar doların üzerinde olduğunu ifade etmek isterim. Müteahhitlik hizmetlerimizin yine 493 proje ile yaklaşık 30 milyar dolarlık bir hacimdeyiz. Son yıllarda gelişen ilişkilerde biz bir taraftan daha ileriye götürmek istiyoruz. Diğer taraftan da özellikle ticaret hacmindeki dengeyi de daha sağlıklı ve uzunlu soluklu olmak açısında Sayın Cumhurbaşkanlarımızın talimatları çerçevesinde 10 milyar dolara ulaştırmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki çok yönlü ve kapsamlı ticari ilişkileri göz önünde bulundurduğumuzda mevcut dış ticaret potansiyelinin çok uzağında olduğumuz bir gerçek. Özellikle 10 milyar hedefini düşündüğümüzde. Bu konuda cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen bu hedefe ne yapıp edip, mutlak şekilde ulaşacağız” diye konuştu.

“İş formunda toplam 19 anlaşma ile yaklaşık 1,4 milyar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzaladık”

Karşılıklı yatırımlara önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ”İkili ticaret ilişkileri kadar önem verdiğimiz bir diğer konuda karşılıklı yatırımların artırılmasıdır. Bu gün gerçekleşen iş formunda yakından şahit olduğumuz iş insanlarının Türkiye ve Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri artırma konusundaki artırmadaki ciddiyet ve azimleri bizleri memnun etmiştir. İş insanlarının yaşadığı sorunları çeşitli vesilelerle tespit ederek bu konuda nokta atışı çözüm yolları geliştirmeye çalışıyoruz. Burada şöyle bir ilkeden hareket ettik. Masanın iki tarafı yok. Türkiye ve Kazakistan heyetleri birlikte görüşmüyor. Tek bir heyet, yürek, gönül vardır. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle önceden 2 millet 1 devlet diyorduk. Şimdi 6 devlet 1 millet diyoruz o ruhla çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirilen iş formunda 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal işbirliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile yaklaşık 1,4 milyar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalandı. Potansiyele bu 3 milyar doların üzerindedir. Burada alınan kararlar en kısa sürede uygulamaya geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“Toplam 65 eylemin hayata geçirilmesini hedefleyen bir eylem planını imzaladık”

Karma Ekonomi Komisyonu toplantısında birçok alanda görüşmeler yapıldığın belirten Oktay, “KEK toplantısında ticaretten yatırıma, ulaştırmadan eğitime, tarımdan kültür alanına kadar geniş yelpazede ticaret ve yatırım alanında 14, ulaştırma 6, kültür turizm alanında 11, eğitim alanında 5, sağlık alanında 4, sanayi, bilim teknoloji alanında 8, tarım alanında 7, çalışma ve sosyal güvenlik alanında 3, çevre ve şehircilik alanında 4, bankacılık 2, gençlik alanında 1 olmak üzere toplam 65 eylemi hayata geçirilmesini hedefleyen bir eylem planını imzaladık. Söz konusu eylem planı ile ikili ilişkilerde kaydedilen somut gelişmelerin takibi kolaylaştırmayı ve çözüm odaklı adımlar atabilmeyi hedefliyoruz. Bizlerde yakından takip ediyor olacağız. Teknik toplantılar neticesinde kara ulaştırma karma komisyonunun iki ülke arasında işbirliği konularını değerlendirmek üzere 2020 yılının nisan ayında toplanması, Hazar Denizi geçişi ve orta koridor projeleri çerçevesinde iki ülkenin ortak şirketler ve lojistik merkezler kurması. Tersanecilik alanında İşbirliği imkanlarının geliştirilmesi. Bakü, Tiflis, Kars demiryolu Türkiye-Kazakistan arasındaki taşımalarda daha etkin bir şekilde kullanılması amacıyla ortak bir çalışma yapılması. İki ülke arasındaki ticarette başta gümrükler arasında işbirliği olmak üzere maliyet ve zaman kaybını önleyecek, ortak projelerin hızlandırılması. Helal akreditasyon, kombine yük taşımacılığı ve yeni sinerji ortak ekonomi eylem planı yine yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında imzalanacak anlaşmalarımız” ifadelerini kullandı.