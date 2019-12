Cumhurba?kanl??? S?zc?s? Kal?n: ?Milletimiz ne takdir etmi?se ba??m?z g?z?m?z ?st?nedir?

?mraniye Kitap Fuar?'nda, kitapseverlerle bir araya geldi. Burada vatanda?lar?n ?stanbul se?imleri ile ilgili sorusuna da cevap veren Kal?n, ?Milletimiz ne takdir etmi?se ba??m?z g?z?m?z ?st?nedir? dedi.

Cumhurba?kanl??? S?zc?s? ?brahim Kal?n, ?mraniye Kitap Fuar?'nda, "Barbar, Modern, Medeni", "Ben, ?teki ve ?tesi" ile "?slamofobi" isimli kitaplar?n? imzalad?. Kal?n, yapt??? a??klamada kitapseverlerin b?y?k mesafeler katederek ?stanbul'un ?evre il?elerinden ?mraniye'ye gelmi? olmas?n?n kitaba olan ilginin seviyesini g?sterdi?ini s?yledi. ?stanbul d???ndan bir?ok okuyucuyla da bir araya geldiklerini an?msatan Kal?n, okuyucularla sohbet etmenin, kitapla ilgili g?r??leri payla?man?n, okurlar?n sorular?n? yan?tlaman?n g?zel oldu?unu belirtti.

"Bir yazar i?in okuyucuyla bu ?ekilde bulu?mak ?ok keyifli. Kitap bizi yeni ufuklara ta??yan, yeni bir macerad?r, yeni bir yolculuktur." diyen Kal?n, b?yle bir iklimin i?inde olman?n, kitapla, d???nceyle, yazarla, okuyucuyla bulu?man?n ?ok keyif verici oldu?unu ifade etti. Kitap severlerin, ?24 Haziran ?stanbul se?imlerini neden kaybettik? sorusuna da cevap veren Kal?n, ?Cumhurba?kan?m?z Recep Tayyip Erdo?an'?n da ifade etti?i gibi son s?z milletimizindir. Milletimiz ne takdir etmi?se ba??m?z g?z?m?z ?st?ndedir. Bu se?imden ders ?al??arak bug?nden itibaren ?al??malar?m?z? yo?unla?t?rmal? gelece?imize y?n vermeliyiz. AK Parti kadrolar? her zaman ?al??kan insanlardan olu?ur bizde ?al??maya devam edecek bu ?ehre tekrar hizmet etmeyi Rabbimizden ?mit edece?iz? diye konu?tu.

S?yleyi?i sonras? ?mraniye Belediye Ba?kan? ?smet Y?ld?r?m, Cumhurba?kanl??? S?zc?s? ?brahim Kal?n'a 1. ?mraniye Kitap Fuar?'na kat?l?mlar?ndan dolay? ?i?ek takdim etti.