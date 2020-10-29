Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı başladı

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, İstanbul Boğazı'nda başladı. 61 yat ve 650 sporcunun katıldığı yarış 4 gün sürecek.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı düzenlendi. Yarış saygı duruşu ile başlarken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik teknesinden sahilde bulunan vatandaşları selamladı. Dolmabahçe Sarayı önünden başlayan yarışın stadını Vali Yerlikaya verdi. Yelkenliler, İstanbul Boğazı'nda sınıflarına göre değişen tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yarıştı. Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'dan 61 yat ve 650 sporcunun katıldığı yarış 4 gün sürecek. Organizasyonda toplam 5 yarış gerçekleşecek.