Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Beyoğlu'na toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun bu ayki toplantısı Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk belediyesi olan Beyoğlu Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk belediyesi olma niteliğini taşıyan Beyoğlu Belediyesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri, bu ayki toplantısını gerçekleştirmek üzere Beyoğlu'nda bir araya geldi. Kurul üyelerini başkanlık binasında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız karşıladı. Başkan Yıldız, toplantı öncesi tarihi Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası'nı misafirlerine gezdirerek bina hakkında bilgiler verdi. Başkan Yıldız ve kurul üyeleri daha sonrasında başkanlık binası önünde bulunan Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Sultan 2'inci Abdulhamit Han Tuğrası'nın yanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Başkan Haydar Ali Yıldız ve kurul üyeleri toplantı salonuna geçerek yerel yönetim politikaları hakkında yapılan toplantıyı gerçekleştirdiler.

“Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu hem belediye faaliyetlerimizi değerlendirmek hem de toplantılarını burada gerçekleştirmeyi uygun gördüler”

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'na Beyoğlu ile ilgili bir sunum yapacaklarını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “ Beyoğlu Belediyesi cumhuriyetin ve geriye doğru Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk belediyesi. Önünde bulunduğumuz bina da imparatorluğun ilk belediye binası. Dolayısıyla bugünü en anlamlı şekilde değerlendirebilmek için Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu hem belediye faaliyetlerimizi değerlendirmek hem de toplantılarını burada gerçekleştirmeyi uygun gördüler. Kendilerine Beyoğlu Belediyesi ile ilgili bir sunum yapacağız. Daha sonra bölgemizde devam etmekte olan büyük yatırımları ve turizm projelerini kendilerine gösterme imkanımız olacak. Birazdan bir değerlendirmeyi kendilerine sunmuş olacağız “ diye konuştu.

“Beyoğlu Belediyesi'nin tarihi ve manevi bir önemi var”

Belediyelerin Türkiye'de kuruluşunun temelini atan Beyoğlu Belediyesi'nde toplantı yamayı uygun bulduklarını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, “Beyoğlu Belediyemiz, İstanbul'da belediyenin ve Türkiye'de yerel yönetimlerin ilk örneği olarak burada kuruldu. Bu bakımdan tarihi ve manevi özel bir anlamı var. Haydar Ali kardeşim bizim eskiden beri dostumuz. Birlikte uzun sürelerden beri aynı bölgede siyaset yaptığımız, fikir hareketleri içinde olduğumuz bir dostum. Biz onun davetine icabet ederek belediyelerin Türkiye'de kuruluşunun temelini atan bu belediyemizde, bir kurul toplantısı yapmayı uygun bulduk. Bugün davetliler olarak buraya geldik. İnşallah içeride Beyoğlu Belediyemiz başta olmak üzere İstanbulumuzun ve Türkiyemizin yerel yönetimlerle ilgili meselelerini istişare edeceğiz “ ifadelerini kullandı.