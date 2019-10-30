29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bayrampaşa'da coşkuyla kutlandı.

Bayrampaşa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Suat Terimer Anadolu Lisesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde başlayan cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı kutlamaları, kaymakamlık binasında tebriklerin kabulü ve İBB Bayrampaşa Tuna Spor Kompleksi'ndeki programla devam etti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin başta olmak üzere belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İBB Bayrampaşa Tuna Spor Kompleksi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, öğrenciler tarafından söylenen şarkılar, halk oyunları ve çeşitli yarışmalarla sürdü. Başkan Atila Aydıner, programın sonunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen gösteri ve yarışmalarda birinci olan öğrencilere ödüllerini takdim etti.