Cumhuriyet Bayramı pandemi tedbirleri kapsamında kutlandı

Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı. 28 Ekim tarihinde sahil tören alanında Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan kutlamalar bugün de Tuzla Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören ile devam etti.

Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim'de Tuzla sahil tören alanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Piyade Okulu Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında düzenlenen törende, kurumları temsilen anıta çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Kaymakamlık önünde tören düzenlendi

Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kaymakamlık Binası önünde düzenlenen tören ile devam etti. Düzenlenen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Piyade Okulu Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve mülki erkan temsilcileri katıldı. Törende Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Piyade Okulu Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tebrikleri kabul ettiler.