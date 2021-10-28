Beyoğlu Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak çıkartılan Beyoğlu Gazetesi, çocuklar tarafından Cihangir Mahallesi'nde vatandaşlara dağıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Beyoğlu Gazetesi çıkarttı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı gazete de “Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” manşetine yer verildi. Çocuklar tarafından Cihangir Mahallesi'nde "Yazıyor yazıyor, yarın Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor" diye bağırarak vatandaşlara dağıtılan gazete, büyük beğeni topladı. Türk bayraklarıyla süslenmiş otobüsle de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, gazete dağıtan çocuklara destek vererek vatandaşların bayramını kutladı. Aynı zamanda Türk Bayrakları ve Cumhuriyete özel kartpostallar da vatandaşlara dağıtıldı. Başkan Yıldız, Bütün Beyoğlu'nun Cumhuriyet Bayramını tebrik ettiğini söyledi.

“Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimizin teminatı”

Beyoğlu'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu olduğunu söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu'nda büyük bir Cumhuriyet Bayramı coşkusu var. Beyoğlu Gazetemiz yarın Cumhuriyet'in ilan edileceğini manşete alarak çocuklarımız tarafından dağıtılıyor. Cumhuriyeti anlatan Kartpostallarımız var. Aynı şekilde Beyoğlu sokaklarımızda halkımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyoruz. Hep aynı coşkuyu yaşamamız ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına emin adımlarla giderken 98. Yılındaki bu coşku bu heyecan ilelebet var olsun. Birliğimiz ve beraberliğimiz bu topraklarda var olsun. Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimizin teminatı. Bütün Beyoğlu'nun Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Biz de milletimizin bayram coşkusuna ortak oluyoruz” ifadelerinde bulundu.