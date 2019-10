Cumhuriyet kupası ödüllü satranç turnuvası şampiyonları belli oldu

Küçükçekmece Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde açık katılımlı Cumhuriyet kupası ödüllü satranç turnuvası düzenledi. Turnuva üç rating kategorisinde, 35 dakika +30 saniye düşünme süresinde 6 tur üzerinden yapıldı. Turnuvanın açılış törenine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Rıza Öney ve çok sayıda izleyici katıldı.

"Her sene daha çok sporcu ile burada birlikte olmamızı temenni ediyorum"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporculara ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduğunu, sportif ve kültürel alanlarda yer alan tüm organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Cumhuriyetimizin 96. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleşen turnuvamız bizim için büyük önem ve anlama sahiptir. Cumhuriyet mücadelesi, öncesi ve sonrasında atılan her adım temelinde eşsiz bir stratejiye sahiptir. İyi bir satranç oyuncusu olarak da bilinen cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, tam donanımlı bir orduya karşı kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle birlikte mücadele etmiş, bizlere özgürlüğümüzü kazandırmıştır. Turnuvanın bundan sonraki yıllarda kategorilerinin genişletilerek devam etmesini, her sene daha çok sporcu ile burada birlikte olmamızı temenni ediyorum. Zamanla bu etkinliğin uluslararası düzeye gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu güzel etkinlikte emeği geçen kurum ve şahsında tüm arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

Şampiyonlar belli oldu

Satranç Federasyonu İl Temsilcisi, Rıza Öney'de, katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Çebi'ye teşekkür etti. Toplam 200 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenlere ve her kategorinin en başarılı kadın sporcusuna ödülleri, Küçükçekmece Belediye Meclis üyeleri ve Satranç Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

Yarışma sonuçları ise şöyle açıklandı:

"A Kategorisi; 1-Kayra Kamer, 2-Işık Can, 3- Elnur Alıyev, 4-Hasan Hüseyin Çelik, 5- Ataberk Eren, En başarılı kadın sporcu: Sinem Çağla Gündoğan. B Kategorisi; 1-Mustafa Elmas, 2- Oğızhan Bilal Gündoğdu, 3- Muhammet Ali Güzeldal, 4- Oğuzhan Göktürk Yağşi, 5- Hikmet Bağcı, En başarılı kadın sporcu: Sümeyye Gülçeken. C Kategorisi; 1- Gökay Hazinederoğlu, 2- Duhan Karadağ, 3-Umut Aydemir, 4-Utku Cankaya, 5-Barış Can Durak, En başarılı kadın sporcu: Zeynep Nevra Birkan.”