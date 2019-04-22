Cumhuriyet Parkı'nda 23 Nisan coşkusu

Maltepe Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde yüzlerce çocuk, animasyonlar, yüz boyama etkinlikleri, sahne, sihirbaz ve jonglör gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Anadolu Yakası'nın en büyük parklarından biri olan 44 dönümlük Cumhuriyet Parkı'nda bir çocuk şenliği düzenledi. Ücretsiz gerçekleştirilen ve gün boyu devam eden birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar, bayram coşkusunu erkenden yaşadı. Animasyonlar, yüz boyama etkinlikleri, sahne, sihirbaz ve jonglör gösterileriyle çocuklar doyasıya eğlendi. Minikler, kişisel gelişimlerine katkı sağlayan eğitici ve eğlendirici atölye çalışmalarıyla hayal güçlerini geliştirdi. Bu kapsamda Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nce çocuklara yönelik bilimsel deneyler gerçekleştirildi. Etkinliklerde düzenlenen yarışmalarda 5 çocuğa bisiklet hediye edilirken; Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, seslendirdiği eserleriyle minik dinleyicilerin alkışlarını topladı. Folklor ve çocuk dans gösterileri, sahne performansıyla minik izleyicilere bayram havası yaşattı.

“Ali, Veli, Maria” sahnelendi

Ayrıca etkinliklerde Mavi Kumpanya oyuncuları, “Ali, Veli ve Maria” isimli oyunu sahneledi. Oyunda Afrika'dan gelen siyahi bir çocuk olan Ali, annesi Londra'da yaşayan Maria ve Türk çocuğu Veli'nin sabahın erken saatlerinde bir parkta tesadüfen tanışmalarıyla birlikte yaşadıkları maceraları anlatıldı.