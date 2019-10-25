Cumhuriyet'in 96. Yıl dönümü Ataşehir'de etkinliklerle kutlanacak

Ataşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü birçok etkinlikle kutluyor.

Ataşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında; resmi tören, fener alayı yürüyüşü sonrasında ise Mor ve Ötesi Konseri düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Ataşehir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen çelenk sunma töreni 28 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Ataşehir Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Ataşehir Belediye Başkanı, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin katılacağı çelenk sunma töreni saat 13.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Salı günü saat 10.30'da Ataşehir Bulvarı'nda kutlama ve geçit töreni yapılacak.

Ataşehir'de Cumhuriyet yürüyüşü

Ataşehir Belediyesi'nin “Işığı ışığımız, adı andımız” sloganıyla hazırladığı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Fener Alayı yürüyüşü ile başlayacak. Ataşehir Bulvarı'ndan (Migros Önü) saat 19.00'da başlayacak Fener Alayı Yürüyüşü, konserlerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

Fener Alayının ardından saat 20.30'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Mor ve Ötesi konseri ile devam edecek.

Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi, “Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da hep birlikte Cumhuriyet Meydanımızda kutluyoruz. “Işığı ışığımız, adı andımız” diyerek hep bir ağızdan söyleyeceğimiz marşlarla Cumhuriyetin kazanımlarını, değerlerini ve coşkusunu birlikte yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü için Ataşehir Bulvarı'na ücretsiz ring seferleri aşağıdaki noktalardan saat 16.00'da başlayacak.

Ring Seferlerinin Kalkacağı Kurumlar; Örnek Mahallesi - Mustafa Saffet Kültür Merkezi, İçerenköy Mahallesi - Neşet Ertaş Kültürevi, Küçükbakkalköy Mahallesi - Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, Ferhatpaşa Mahallesi - Ferhatpaşa Gençlik Merkezi, Mustafa Kemal - Aşık Veysel Mahallesi- Aşık Veysel Ataevi.

Muhtarlıklar; Mevlana Mahallesi, Yeni Çamlıca Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Mahallesi, Kayışdağı Mahallesi,Esatpaşa Mahallesi, Yenisahra Mahallesi

29 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle 29 Ekim Salı günü 17.00 ve 22.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı trafiğe kapalı olacak.