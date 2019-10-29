Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü Eyüpsultan'da kutlandı

Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü nedeniyle Eyüpsultan'da iki ayrı program düzenlendi.

Programların ilki Edirnekapı Şehitliğinde gerçekleşti. Şehitlikte düzenlenen programa Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriye Yıldız, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Sadık Tatar, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk olarak şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından hem şehitler hem de yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerinin muzafferiyeti için dualar edildi.

Sonrasında ise şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Kabirlere karanfiller bırakılarak Fatihalar okundu. Ardından Eyüpsultan Kaymakamlık Binası önündeki programa geçildi. Kaymakamlık binası önündeki programda öncelikle Atatürk anıtına çelenk konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki programa Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ile birlikte Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Filistin Devleti İstanbul Başkonsolosu Hanaa Aburamadan, Garnizon Komutanı Tank Albay Ahmet Şükrü Sırt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Tatar, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ergül Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, ilçede bulunan okullar ve daire amirleri katıldı.