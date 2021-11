Cumhuriyetin 98'inci yılında dört Cumhuriyet rekoru

Türk ihracatçısı, açıklanan verilere göre; ekim ayı, tüm zamanların aylık ihracatı, son 12 ay ve yılın ilk 10 ayı ihracat rekorları kırdı. Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü olan ekim ayında Türkiye'nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 20,2'lik artışla, 20,8 milyar dolara ulaştı.

Dünya ekonomilerini derinden sarsan pandeminin zorlu koşullarına rağmen her koşulda üretebilme yeteneğini ve tedarikçi gücünü göstererek 2021 yılına da rekorla başlayan Türk ihracat ailesi, her ay tüm zamanların aylık ihracat rekoru kırmaya devam ediyor. Son 12 ayın 10'unda ihracat rekoru kırılırken, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay da Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Son 12 ayda 200 milyar dolar ve aylık 20 milyar dolar eşiğini geçen ihracat ailesi, her ay olduğu gibi Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü olan ekimde de tüm zamanların aylık ihracatına gerçekleştirerek tarihî bir başarıya imza attı. Türk ihracatçısı, açıklanan verilere göre; ekim ayı, tüm zamanların aylık ihracatı, son 12 ay ve yılın ilk 10 ayı ihracat rekorları kırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla ekim ayına ait dış ticaret verilerini, Ankara'da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre; ekim ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,2'lik artışla, 20,8 milyar dolara ulaştı. Böylelikle ihracat ailesi tüm zamanların aylık ihracat rekoru kırdı. Yılın ilk 10 ayında, yüzde 34'lük artışla 181,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, son 12 ayda 215,7 milyar dolarla da yıllık 211 milyar dolarlık ihracat hedefinin üzerine bir kez daha çıkma başarısı gösterdi.

“242 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz”

Cumhuriyetin 98'inci yılını gururla kutlandığı ekim ayında, her sektörün başarılı bir ihracat performansı sergilediğine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracatçılarımız, ulaşmış oldukları Cumhuriyet tarihi aylık ihracat rekoruyla, bizlere adeta çifte bayram yaşattılar. Ekim ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 20,2'lik artışla, 20,8 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, 20 milyar dolar sınırını bir kez daha aşarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı tescilledik. Gururla ifade ediyorum ki, takvimin olumsuz etkisine rağmen bu rakam; tarihimizin en yüksek ihracat rakamı. Bu rekorla beraber, Ocak-Ekim dönemi ihracatımız 181,8 milyar dolara ulaştı. Son 12 ayda ise 215,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar doları şimdiden aştık. Öyle ki, Son 12 ayın 10'unda ihracat rekorları kırdık. Böylelikle, Orta Vadeli Program'daki hedefimizi şimdiden yakalamış olduk. İhracat ailemizle iftihar ediyoruz. Yıl sonu hedeflerimiz için önemli bir kilometre taşını başarıyla geride bıraktık. Yıl sonu hedefimiz 211 milyar dolardı; mevcut ivme gösteriyor ki; bu rakamı rahatlıkla aşacak; hatta 220 milyar dolar seviyesini zorlayacağız. Bizler, “İhracatla Yükselen Türkiye” için aralıksız çalışmayı ve tüm hedeflerimizi birer birer gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. İhracat, bir cumhuriyet projesidir. Cumhuriyetimizin ilk yılında 50,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 50'nci yılda 1 milyar doları, 64'üncü yılda 10 milyar doları, 84'üncü yılda 100 milyar doları ve 98'inci yılda 215 milyar doları aşmayı başardık. Orta Vadeli Program'da 100'üncü Yıl hedefimiz olan 242 milyar dolara doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Mevcut ivmeyle, inşallah bu rakama 100'üncü yıldan önce ulaşacağız” dedi.

“Otomotiv zirvede; 22 sektör ihracatını artırdı”

Ekim ayında sektörlerin performanslarıyla ilgili bilgiler veren Gülle, “Tam 22 sektörümüzün ihracatını artırdı. 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz ilk sırada yer alırken, (yüzde 10,6 düşüş), 2,3 milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ikinci, (yüzde 34,4 artış) ve 2,3 milyar dolara yaklaşan Çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. (yüzde 108 artış) Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızda da oldukça pozitif bir ivme görmekteyiz. Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1,38 dolara yükseldi. Bu ay birim ihracat değerini en çok artıran sektörlerimiz, yüzde 72 artışla Gemi ve Yat, yüzde 68 artışla Çelik, yüzde 33 artışla Kimyevi Maddeler sektörlerimiz oldu. Katma değerli ve markalı ihracatımız arttıkça, ürünlerimizin değeri daha da artacak. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise, geçtiğimiz yıla göre ihracatını 1,2 milyar dolar artıran Çelik, 591 milyon dolar artıran Kimyevi Maddeler ve 344 milyon dolar artıran Demir ve Demir dışı metaller sektörlerimizde yaşandı. Hububat sektörümüz ise, 903 milyon doları aşan ihracatıyla tarihinin en yüksek rakamına erişti” ifadelerini kullandı.

“Türk bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırdık”

Ekim ayında miktar bazında ihracatın; geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak, 15,1 milyon ton olarak gerçekleştiğine ve ilk 10 ayda ise, yüzde 15 artışla 144,2 milyon ton ihracat gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Gülle şöyle devam etti: “Ekim ayında ihracatçılarımız, ülkemizin bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. 157 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Aralarında İtalya, İsrail, Yunanistan, Senegal ve Kanada'nın da bulunduğu, 15 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza attık. Bu ay ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler;341 milyon dolar artışla ABD, 267 milyon dolar artışla İspanya ve 194 milyon dolar artışla İtalya oldu. Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracatımızın yüzde 18 artışla, 8,6 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41'lik pay aldığını görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının, ekim ayı ihracatımızdaki payı ise, yüzde 55 oldu. Bu ay diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,6 milyar dolar; Afrika kıtasının tamamına 2 milyar dolar; Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar; ve Kuzey Amerika'ya 1,5 milyar dolarlık; ihracat gerçekleştirdik.”

61 il ihracatını artırdı

TİM Başkanı İsmail Gülle, 61 ilin ihracatını artırdığını belirterek, “İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Çorum, Zonguldak, Aydın, Diyarbakır ve Niğde ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını, Ekim ayında gerçekleştirdiler. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum. Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 8,1 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli, ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu. Ayrıca, ihracatını 250 milyon dolar artıran İzmir ve 212 milyon dolar artıran Hatay illerimizin performansı oldukça değerliydi” şeklinde konuştu.

“İhracatçı sayısı ve TL ile yapılan ihracat artıyor”

İhracata “merhaba'' diyen firma sayısının da, TL ile yapılan ihracatın da arttığına kaydeden Gülle, şöyle devam etti: “Ekimde tam 2 bin 477 firmamız, bu ay ilk kez ihracat yaparak ailemize katıldı. Yeni firmalarımız, ekim ayında 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana ihracat yapan firma sayısı ise 87 bini aştı. 10 ayda ilk kez ihracat yapan 15 bin 141 firmanın toplam ihracatı 2,6 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz ay euro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi negatif yönlü 180 milyon dolar oldu. Ancak yılın geneline bakıldığında, pozitif yönlü 3,6 milyar dolarlık bir etki olduğunu görüyoruz. Diğer yandan, yerel para birimleriyle ticaret, her geçen gün daha da önem kazanıyor. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 171 ülkeye toplam 6,6 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 389 firmamız ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. Firmalarımızı tebrik ediyorum. Karşılıklı ticarette yerel para birimlerini desteklemeyi sürdüreceğiz.”

“Bizler için istikrarlı kur, istikrarlı ihracat demektir”

Büyümeye ihracatın katkısına da değinen Gülle, “İhracatçılarımız hiçbir zaman döviz kurlarında spekülatif artıştan yana olmamıştır. ihracatçılarımızın kurların yükselişi ile ilgili bir talebi ya da beklentisi de hiçbir zaman olmamıştır. Bizler için istikrarlı kur, istikrarlı ihracat demektir. Rakamlar da zaten net bir şekilde gösteriyor ki; kurun seviyesi ne olursa olsun ihracatta rekor üzerine rekor kırmayı sürdürüyoruz. Bizler, üretim için, istihdam için, bu ülkenin müreffeh yarınları için çalışan kocaman bir aileyiz. Bizler, üretim için, istihdam için, bu ülkenin müreffeh yarınları için çalışan kocaman bir aileyiz. Yıl sonunda, birçok uluslararası kuruluşun değerlendirmesine göre ülkemiz yılı yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatacak. Bu büyümenin 2 puanı doğrudan ihracattan, 3 puanı ihracatın tetiklediği sanayi üretim artışından, ve 1 puanı yine ihracatla yükselişe geçen yeni yatırımlardan gelecek. Yani ihracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz” diye konuştu.