Cumhuriyetin 99. yaşı Ataşehir'de Haluk Levent konseri ve fener alayı ile kutlanacak

Ataşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünü “Cumhuriyet Geleceğimizdir” diyerek Haluk Levent konseri ve fener alayı yürüyüşü ile kutlayacak.

Cumhuriyet Bayramı programına tüm Ataşehirlileri davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Cumhuriyet, bugün çağdaş, demokratik, özgür bir ülkede yaşama inancından asla ödün vermeyen bir halkın gurur verici zaferidir. Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkma günüdür. Cumhuriyetimizi tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak için sizleri 29 Ekim kutlamalarımıza davet ediyorum. 29 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da fener alayı ve Haluk Levent konseri için tüm halkımızı Ataşehir Bulvarı'na bekliyorum. Gelin Cumhuriyet'in 99. yılını hep beraber kutlayalım. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyelim” dedi.

Ataşehir'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek resmi törenle başlayacak. 29 Ekim Cumartesi günü ise etkinlikler saat 19.30'da Doğu Ataşehir Migros önünden fener alayı yürüyüşüyle başlayacak. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, fener alayı boyunca vatandaşlarla birlikte yürüyerek, kutlamalara öncülük edecek.

Ataşehir Cumhuriyeti Haluk Levent ile kutlayacak

Fener alayı yürüyüşünün ardından Cumhuriyet coşkusu Haluk Levent konseriyle zirveye çıkacak. 29 Ekim Cumartesi günü Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda bulunan Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünde sanatçı Haluk Levent en güzel şarkılarını Cumhuriyet için söyleyecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için saat 18.30'da servis kaldırılacak noktalar ise şöyle:

"Âşık Veysel Mahallesi - Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi önü, Ferhatpaşa Mahallesi - Ferhatpaşa Gençlik Merkezi önü, İçerenköy Mahallesi - Neşet Ertaş Kültür Evi önü, Kayışdağı Mahallesi - Çocuk Merkezi önü, Küçükbakkalköy Mahallesi - Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi önü, Örnek Mahallesi - Mustafa Saffet Kültür Merkezi önü."