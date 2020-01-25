Cüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladı

Cüneyd Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Zapsu, Davos'ta düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nun gündemini değerlendirdi. Zapsu, "Her sene değişim olmazsa gelişim de olmaz. Gayet tabi yeni şeyler olacak. Yeni şeyler de çok da yeni şeyler değil. Bunu Davos'ta siyasetçilerimize hep söyledim. Buranın faydası içeride konuşulanlardan çok dışarıda konuşulanlardır. En önemlisi Davos'ta insan tanımaktır. Buradan bizim işi insanlarımıza sesleniyorum. Özellikle genç iş insanlarımıza. Ben buraya bu yaşta hala yeni bir şeyler öğrenebilir miyim, satabilir miyim diye geliyorum. Bunlar geçiştirilmemesi gereken şeyler” dedi.

Davos'a rakip Antalya

Cüneyd Zapsu, Davos'a artık birçok rakip de çıktığını belirterek, "Rusya, Amerika, İsviçre'de forumlar var. Biz yakın zamanda bizim de Antalya Diplomasi Formumuz olacak. Onun da buradan reklamını yapayım." ifadelerini kullandı.

Hamdi Ulukaya örneği

Zapsu, dünyada büyüyen gelir eşitsizliği konusuna ilişkin de iş adamı Hamdi Ulukaya üzerinden dikkat çeken bir örnek verdi. Ulukaya'nın yıllar önce Amerika'da şirket hisselerinin yüzde 10'unu şirket çalışanlarına dağıttığını ve mal varlığının da yüzde 50'sini de vakfa devrettiğini belirterek bu modelin bugün ABD'li iş adamlarına örnek olduğunu dile getirdi.