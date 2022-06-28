Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye ziyaret akını sürüyor

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye ünlülerin ziyareti sürüyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de hastaneye gelerek Cüneyt Arkın'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Arkın'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler de yakınlarına başsağlığı dilemek için hastaneye gelmeyi sürdürüyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de hastaneye gelenler arasında yer aldı. Arkın'ın yakınlarını ziyaret eden Mehmet Ali Erbil bir süre sonra hastaneden ayrıldı. Erbil'in yanındakilerin desteğiyle yürüdüğü gözlendi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de hastaneye geldi. Ardından basın mensuplarına yapan Akgün, "Millet olarak çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Türk sinemasının devi, imparator Cüneyt Arkın'ı kaybettik. 1985 yılından bu yana ailemizin büyüğü benim ağabeyim her zaman her yerde çok güzel günlerimiz geçti. Birlikteliğimiz çok samimiydi. Tüm aileye sevenlerine başsağlığı diliyorum. Onu tüm Türkiye yurtdışı seviyordu. Çok kıymetli bir kişiyi kaybettik. Muhteşem bir insandı. Yeri doldurulamaz. Umarım genç nesillerden çok Cüneyt Arkın'lar çıksın" dedi.