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Cüneyt Çakır, Barcelona - Napoli maçında düdük çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak olan Barcelona-Napoli mücadelesini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.


UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir görev daha geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanşında yarın Nou Camp'ta oynanacak olan Barcelona - Napoli karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır'ın görev alacağı belirtildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Halil Umut Meler görev alacak.


Zorlu müsabakada VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak. AVAR olarak da Ali Palabıyık ekran başında yer alacak.

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