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Cüneyt Çakır dün sahada bugün VAR'da

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde düdük çalan Cüneyt Çakır, bu akşam Beşiktaş’ın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakanın da Video Yardımcı Hakem’i (VAR) oldu.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde düdük çalan Cüneyt Çakır, bu akşam Beşiktaş'ın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakanın da Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.


Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz da yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.


Bu zorlu mücadelenin VAR hakemi ise dün akşam Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yöneten Cüneyt Çakır oldu. 24 saat arayla ligin iki önemli karşılaşmasına atanan Çakır'a AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen eşlik edecek.

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