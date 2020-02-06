Cüneyt Çakır: "En büyük hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızla birlikte bulunmak"

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, en büyük hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı ile birlikte bulunmak olduğunu belirterek, "Bunun için sezonun ikinci yarısında çalışmalarımızı daha da artırarak inşallah önce Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağız, sonra da o şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmayı istiyoruz" dedi.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, yaklaşan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir hafta önce İspanya'nın Mallorca kentinde yapılan seminerde olduklarını belirten Çakır, "İlk başta yardımcı hakem arkadaşlarımız Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Emre Eyisoy katıldılar. Sonrasında benim de katıldığım, Avrupa'nın elit hakemlerinin yer aldığı bir seminer vardı. Bu seminerin amacı, ligin ikinci yarısında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde görev alacak hakemlerin tespiti ve sezon sonunda düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile ilgili ön hazırlıktı. Bizler hedeflerimize her zaman adım adım gittik. Bundan önce böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Bizim en büyük hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızla birlikte bulunmak. Daha önce olduğu gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için sezonun ikinci yarısında çalışmalarımızı daha da artırarak inşallah önce Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağız, sonra da o şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmayı istiyoruz. Bunların ardından FIFA, Dünya Kupası'yla ilgili aday hakemlerini belirleyecek. Ondan sonra yolumuza bakacağız" diye konuştu.