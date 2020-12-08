İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cüneyt Çakır, Lazio - Club Brugge maçını yönetti

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın yönetti karşılaşmada Lazio sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönetti karşılaşmada Lazio sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Lazio gruptan çıkan ekip olurken, Club Brugge ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçında Lazio ile Club Brugge, Olimpico Stadyumu karşı karşıya geldi. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yaptı.


Lazio devreye 2-1'lik skorla önde girdi. İkinci yarıda konuk ekip bir gol bulundu ve mücadele 2-2'lik skorla tamamlandı. Lazio'nın gollerini 12. dakikada Joaquin Correa ve 27. dakikada da penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. Belçika temsilcisinin


gollerini ise 15. dakikada Ruud Vormer ve 76. dakikada Hans Vanaken attı.


Cüneyt Çakır, 39. dakikada Club Brugge'den Esuard Sobol'u çift sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.


Bu sonuçların arından Lazio puanını 10 yaptı ve gruptan çıkan takım oldu. Puanını 8'e yükselten Club Brugge ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.