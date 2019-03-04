Cüneyt Çakır, Porto - Roma maçını yönetecek

Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem, Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

Roma ile Porto arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun ilk maçını, milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan temsilcisi 2-1 kazanmıştı.