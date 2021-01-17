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Cüneyt Çakır sakatlık yaşadı

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Taylan Antalyalı’nın vuruşunda beline top gelen maçın hakemi Cüneyt Çakır kısa süreli sakatlık yaşadı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Taylan Antalyalı'nın vuruşunda beline top gelen maçın hakemi Cüneyt Çakır kısa süreli sakatlık yaşadı.


Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır, müsabakada kısa süreli sakatlık yaşadı. Maçın 90+5. dakikasında orta sahada Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalya'nın pasında meşin yuvarlak Cüneyt Çakır'ın beline geldi. Sağlık ekiplerinin de müdahalesiyle Çakır, daha sonra düdük çalmaya devam etti.

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