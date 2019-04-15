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Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Manchester City-Tottenham maçını yönetecek.


FIFA hakemimiz Cüneyt Çakır, 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Manchester City ile Tottenham arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını yönetecek. İngiltere'nin Manchester şehrindeki City of Manchester Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak olan maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias olacak.

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