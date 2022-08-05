Cüneyt Çakır'dan teşekkür mesajı

Cüneyt Çakır'ın mesajı şöyle:

"28 yıl önce büyük hayallerle başladığım hakemlik serüvenimi, hayallerime kavuşmuş olmanın verdiği gururla noktalıyorum.

Dile kolay, bu 28 yılın her anı çok kıymetliydi. İlk çıktığım amatör müsabakadan son çıktığım en üst düzey müsabakaya kadar hepsine aynı ciddiyetle yaklaştım. Çok çalıştım, çok emek verdim.

Türk Futbol Hakemliği'nin çıtasının yükselmesine vesile olabildiysem ne mutlu bana.

Uluslararası üst düzey müsabakalarda yaptığım görevlerde Türk Milletinin, 80 milyon insanımızın duaları hep yanımdaydı. Bu bana büyük bir güç verdi. Gurur verdi.

Diğer en büyük gücüm ise beni izleyen, örnek alan Türk Gençliği'ne, Türk Hakemliği'ne doğru rol model olabilmekti. Bu sorumluluğu her zaman hissettim.

Gösterilen teveccühe, sevgi mesajlarına minnettarım.

Türk Hakemliği sayesinde Cüneyt Çakır oldum. Bu bilinçle bugün edindiğim tecrübeyi genç Türk Hakemleriyle paylaşmak için bu yönde bir karar aldım. Onları seyretmek, onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum.

Üzerimde emeği olan onlarca, binlerce insan var.

Hepsine teşekkür ediyorum.

Beni bugünlere getiren değerli hocalarıma, birlikte görev yaptığım hakem arkadaşlarıma, federasyonumuza, hakem yöneticilerimize, medyada destekleyen tüm dostlara, uluslararası federasyonların yetkilileri ve hakem yöneticilerine, her an yanımda olan Sevgili Aileme, dualarıyla her zaman destekleyen Türk Halkına teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Türk Hakemliğine hak ettiği katkıyı yapmak için çalışacağım.

Arkamda hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana.

Kalın sağlıcakla..."

Cüneyt Çakır'ın uluslararası kariyeri

385 Süper Lig maçı (Süper Lig tarihinin en fazla maç yöneten hakemi)

204 Uluslararası maç

29 Derbi maçı

54 Şampiyonlar Ligi grup maçı (Şampiyonlar Ligi tarihinin en fazla maç yöneten 3. hakemi)

1 Şampiyonlar Ligi Finali ve 6 Şampiyonlar Ligi Yarı Finali ile Urs Maier'den sonraki en kariyerli Şampiyonlar Ligi hakemi

59 milli maç

Finaller (2)

1 Şampiyonlar Ligi Finali

1 Kıtalararası Kulüpler Finali

Yarı finaller (13)

2 Dünya Kupası

1 Avrupa Şampiyonası

6 Şampiyonlar Ligi

2 Avrupa Ligi

1 Under 21

1 Under 20

Turnuvalar (12)

2 Dünya Kupası

3 Avrupa Şampiyonası

1 Olimpiyat Oyunları

1 Kıtalararası Kulüpler Şampiyonası

1 U21 Avrupa Şampiyonası

3 U20 Dünya Kupası

1 U19 Avrupa Şampiyonası