Cüneyt Çakır'ın derbi raporu

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük yaptı.

Cüneyt Çakır derbide 3 kez sarı kartına başvurdu. Çakır, sarı-kırmızılılarda Marcao ve Mariano'ya, sarı-lacivertlilerde de Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.