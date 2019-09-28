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Cüneyt Çakır'ın derbi raporu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılılara 2, sarı-lacivertlilere de 1 olmak üzere toplam 3 sarı kart çıkardı.


Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük yaptı.


Cüneyt Çakır derbide 3 kez sarı kartına başvurdu. Çakır, sarı-kırmızılılarda Marcao ve Mariano'ya, sarı-lacivertlilerde de Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.

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