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Cüneyt Çakır'ın kart raporu

Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, mücadelede sarı-kırmızılılara 1 kırmızı, 2 sarı, bordo-mavililere de 3 sarı kart gösterdi.


Süper Lig'in 30. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır, bordo-mavililerin 3-1 kazandığı maçla birlikte iki takım arasındaki 3. müsabakada düdük çaldı. Deneyimli hakem mücadelede toplam 5 sarı kart, 1 de kırmızı kart gösterdi.


Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli kırmızı kart görürken, Saracchi ile Donk da sarı kart ile cezalandırıldı. Bordo-mavililerde de Manuel Da Costa, Alexander Sörloth ve Hüseyin Türkmen sarı kart gören isimler oldu.

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