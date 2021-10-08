CyberArts ve Türk Hava Yolları'ndan önemli iş birliği

Pandemi ile hızlanan dijital dönüşüm, fırsatlar kadar siber tehditleri de beraberinde getirirken, bilgi güvenliği alanında adından çokça bahsettiren CyberArts, sektöründe lider kurum ve kuruluşlarla önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bugüne kadar birçok kamu ve özel sektör kurumunun bilgi güvenliğini emanet ettiği şirket, dünyanın en fazla ülkesine uçan ve Türkiye'nin üst üste en değerli markası seçilen Türk Hava Yolları ile iş birliği yapıyor. Bu proje ile Türk Hava Yolları siber olay müdahale süreçlerinde, CyberArts'ın yönettiği proje ile Türk mühendisler tarafından geliştirilen Binalyze AIR çözümünü de portföyüne ekleyerek hissedilir oranda verimlilik ve etkinlik artışı elde etti.

Bu önemli projenin duyurulduğu basın toplantısı, CyberArts Kurucusu ve Genel Müdürü Erdem Eriş'in ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın himayelerinde faaliyetlerini yürüten Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, Türk Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Güvenlik Başkanı Kadir Yıldız, Türk Hava Yolları Siber Savunma Merkezi Yöneticisi Emir Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Küresel çözüm üreten yerli firmalarla çalışmak istiyoruz"

Toplantıda konuşan Türk Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Güvenlik Başkanı Kadir Yıldız, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "CyberArts ile projenin planlanması, hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi başlıklarında imzaladığımız sözleşme kapsamında devreye aldığımız siber olay müdahale çözümü ile hızlı ve etkin müdahale yeteneklerimizi artırdık. Bu süreçte Türkiye Siber Kümelenmesi'ne üye iki yerli firmayla çalışma şansı bulmamızı hem güven hem de gurur kaynağı olarak görüyoruz. Tek bir araçla hatta tek bir arayüzler siber saldırıları çok daha hızlı analiz edip, siber saldırılara çok daha hızlı tepki verilmesine ve sonrasında raporlamasına imkan veren böyle bir uygulamanın yerli olması bizi sevindiriyor. Gelecekte CyberArts ve Binalyze gibi Türk mühendislerin kurduğu ve küresel gelişmeleri yakından takip ederek küresel çözümler üretebilen yerli firmalarla yakından çalışmaya devam etmeyi istiyoruz."

"Siber dünyada sanat yapmaya devam ediyoruz"

Basın toplantısında konuşan CyberArts Kurucusu ve Genel Müdürü Erdem Eriş, dijital dönüşümün, birçok avantaj sunarken, riskleri de beraberinde getirdiğine işaret etti. Eriş, Türkiye ve dünyada yaşanan siber saldırılarla ilgili şu bilgileri verdi: “Küresel siber tehdit, her yıl sayısı artan ve niteliği değişen veri ihlalleri ile CEO'ların ajandalarında ilk 3 başlık arasına girmiş durumda. Dünya üzerinde her 15 milisaniyede bir zararlı üretiliyor ve her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Bu sayı her sene 2 katından fazla büyüyerek artmaya devam ediyor. Siber saldırıların ekonomilere maliyeti 6 trilyon dolara ulaşıyor. Türkiye ise 2020 yılında en fazla siber saldırıya maruz kalan ülke durumunda.

Siber saldırı yaşandığında, olay müdahale süreçlerindeki etkinlik en önemli parametredir. Pandeminin tetiklediği uzaktan çalışma kurgusuyla daha da yaygınlaşan siber olaylar, tüm kurumsal yapıları gün be gün daha fazla tehdit ediyor. Bir siber olay yaşandığında SOC ekiplerinin olayın kaynağını ve etki alanını belirlemesi, adli süreçlerde kullanabilecek nitelikte delilleri hızlı bir şekilde toplaması, bu delilleri analiz etmesi, raporlaması ve gerekli önlemleri alması, hele ki büyük kurumlarda en yetkin personeller çalışmasına rağmen günler alabiliyor. Diğer taraftan KVKK gibi 72 saat içerisinde kişisel veri sızıntılarını bildirme yükümlülüğü getiren regülasyonlar hızlı ve doğru analizi zorunlu hale getiriyor.”

Artan ve sürekli şekil değiştiren küresel siber tehditlere karşı Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirketimizin, sunduğu siber güvenlik hizmetleri ve projelerinde kullandığı yeni nesil teknolojiler ile siber dünyada sanat yapmaya devam ediyor.”

“Yerli siber güvenlik ekosistemi açısından örnek bir proje”

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici proje ve kümelenme faaliyetleri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2017 yılında ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlar, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla ortaya çıkan, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından desteklenen ve SSTEK A.Ş. tarafından yürütülen bir projedir. Türkiye'deki siber güvenlik ekosisteminin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yenilikçi yöntemlerle karşılanması için en üst düzey iş birliği ve eşgüdümü ve sağlıklı rekabet koşullarını sağlayarak ekosistemi geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlayacak mekanizmaları oluşturmak kümelenmemizin ana hedefidir.

Bu doğrultuda, kümelenmemizin kurucu üyelerinden olan CyberArts ve Binalyze firmalarının iş birliği ile, ülkemizin en değerli markalarından biri olan Türk Hava Yolları için kritik öneme sahip, siber olay müdahale projesinin başarı ile hayata geçirilmesinden biz de son derece memnunuz. Tüm kurumlara örnek teşkil edecek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Kümelenme faaliyetlerimizin böyle başarılı meyveler vermesinden ayrıca kıvanç duyuyoruz.”

İş birliği ile elde edilen faydalar şöyle açıklandı:

Anında ve uzaktan delil toplanabilmesi sayesinde uzaktaki uç noktalardan delil toplamak için fiziksel olarak uç noktanın bulunduğu yere seyahat etme gereksinimi ortadan kalktı.

Gelişmiş arayüz ve risk analiz özellikleri sayesinde, olay müdahale süreçlerinde, analiz sonuçlarını daha sade ve anlaşılır hale getirilerek analiz sürecine katkı sağladı.

Toplanan delillerin bütünlüğü ve değişmemiş olması kriterleri tam olarak karşılanmış oldu. Böylece siber olaylar ile alakalı resmi süreçlerde kullanılacak delillerin her zaman kurumun elinde hazır olması sağlandı. Tüm uç noktalarda sürekli risk analizi yapılarak, risklerin kritiklik seviyesine göre kategorize edilerek raporlanması süreçlerine katkı sağlandı.