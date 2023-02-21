D-100 Karayolu 9 aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı

Zincirleme kazada İki kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Topkapı yönünde seyir halinde olan 34 CGS 577 plakalı servis aracının feni boşaldı. Freni boşalan araç, bir İETT otobüsüne ve 8 araca çarparak durabildi. Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında araçta sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. D-100 karayolu Topkapı yönü Haramidere mevkii bir süre trafiğe kapandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu araçlar kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

“Servis minibüsü herkese çarpmaya başladı"

“Kazaya karışan araç sürücü Fatih Yamaçoğlu, trafik çok ağır ilerliyordu sonrasında servis minibüsü herkese çarpmaya başladı nasıl oldu anlamadık. Aracım hasar gördü bende bir şey yok çok şükür. Diğer arkadaşların arasında hastaneye giden var" dedi.