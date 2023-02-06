D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 civarında D-100 Karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden 46 ADM 370 plakalı aracın sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, kazada arabada sıkışan 46 ADM 370 plakalı aracın sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.