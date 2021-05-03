D vitamini eksikliği toplum sağlığını tehdit ediyor

D vitaminiyle zenginleştirilmiş peynirleriyle toplum sağlığına katkı sağlamayı hedefleyen Muratbey, bünyesindeki Ar-Ge merkezleriyle sağlık için bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, bağışıklıkta ve kemik sağlığında çok önemli bir yere sahip olan D vitamini konusunda Türk toplumuna ayna tutan bir araştırma yapıldı. Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı ve Uşak Üniversitesi Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde görevli öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen araştırmada, toplumdaki D vitamini düzeylerinin düşüklüğünü ortaya koydu.

Çalışmada 18-30 yaşları arasındaki üniversite öğrencilerinin pik kemik oluşumu yıllarının bitiminden önce D vitamini eksikliği düzeyleri değerlendirildi. Çalışmaya; tıp, diş hekimliği ve sağlık hizmetleri bölümlerinde öğrenim gören 100 (44 erkek ve 56 kız) üniversite öğrencisi dâhil edildi. Demografik özellikler, tıbbi öykü, güneş ışığına maruz kalma, diyetle D vitamini alımı, vücut kitle indeksi yüz yüze görüşmeler ile kaydedildi.

Katılanların yüzde 91'inde D vitamini eksik çıktı

Kan serum analizleri sonucunda çalışmaya katılanların yüzde 91'inde (bayanlarda yüzde 92.86, erkeklerde yüzde 88.64), D vitamini eksikliği tespit edildi. Ege bölgesinde öğrenim gören 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri arasında yapılan bu araştırma, D vitamini eksikliğinin çok yaygın olduğunu gösterdi. Özellikle kadınlar arasında D vitamini eksikliği endişe verici derecede yaygın olduğu belirlendi.

Araştırma sonucunda yayınlanan makalede; kalsiyum emiliminde D vitamini durumunun önemi, osteoporozun önlenmesi ve obezite ve kronik hastalıklarla ilişkisi, Covid-19 hastalığının şiddetini azaltmaya son zamanlarda yaptığı katkı göz önüne alındı. Buna göre, D vitamini eksikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

D vitamini düşüklüğüne karşı acil önlem alınmalı

“Çalışmamız, genç popülasyonlarda D vitamini düşüklüğünün olumsuz sonuçlarını önlemek için acil bir önlem alınması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle, düzenli D vitamini takviyeli gıda tüketimine paralel koruyucu stratejiler ciddi şekilde önerilmektedir. Elde ettiğimiz D vitamininin seviyesi hakkındaki bilgiler, idarecileri ve sağlık hizmeti yöneticilerini bu nüfus için olası koruyucu sağlık önlemleri konusunda bilgilendirmeye yardımcı olacaktır. Pandemiden sonraki süreçte ise, D vitamini ile zenginleştirdiğimiz peynirler ile düzenli beslenen bireylerde düşük D vitamini seviyesinin nasıl değiştiği araştırılacaktır”.