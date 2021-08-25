D vitaminiyle zenginleştirilmiş besinler bağışıklığı artırmada yardımcı oluyor

Yapılan araştırmalara göre özellikle pandemi döneminde bağışıklığı artırmanın salgınla mücadele adına önemine dikkat çeken uzmanlar, bağışıklığı güçlendirecek ürünleri ve D vitamini yönünden zenginleştirilmiş besinleri tüketme tavsiyesinde bulunuyor.

Hastalıklardan uzak, sağlıklı bir yaşamın ön koşulunun bağışıklığı güçlendirecek bir beslenme düzenini tercih etmekten geçtiği ifade ediliyor. Pek çok uzmana göre güçlü bir bağışıklığın olmazsa olmazlarından D vitamini ihtiyacının karşılanması için güneş ışınlarından yeterince yararlanılması ve doğru beslenme kurallarına uygun bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiği ifade ediliyor. Ancak günümüzde yaşamın yoğun temposu içerisinde kapalı mekanlarda ve bilgisayar başında geçen uzun saatlerde, D vitamini ihtiyacının karşılanması zorlaşabiliyor. Covid-19 pandemisi sürecinde, D vitamini eksikliği de dikkat çekti.

Türkiye genelinde D vitamini yetersizliği oranı: yüzde 89

Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapılan ve 2019 yılında yayınlanan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması bulgularına göre, Türkiye'de D vitamini düzeyi normal olan bireylerin oranı yüzde 10.9, yetersizlik oranı yüzde 25.9, düşük ve çok düşük olma oranı ise sırasıyla yüzde 44.7, yüzde 8.1 olarak ortaya çıktı. Bu bulgular ışığında Türkiye'de toplam D vitamini yetersizlik ve eksiklik oranının yüzde 89.1 olarak ölçüldüğü öğrenildi.

D vitaminiyle zenginleştirilmiş besinler değer taşıyor

D vitamini, kemiğin ana yapı taşlarından biri olan kalsiyumun kemiklere yerleşebilmesi adına hayati bir fonksiyon üstlendiği belirtiliyor. D vitamini yetersizliği kalsiyum ile birlikte çocuklarda raşitizme, yetişkinlerde ise kemik mineral yoğunluğunun azalması sonucu kemik kaybına, osteoporoz ve osteomalasiye neden olduğu belirtiliyor.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'nda da ifade edildiği gibi; toplum sağlığını tehdit eden D vitamini eksikliğiyle mücadelede, D vitaminiyle zenginleştirilmiş besinler büyük bir değer taşıyor. Tüketicilerinin bağışıklığını güçlendirmek amacıyla gıda inovasyonunda projelere imza atan Muratbey, D vitamini eksikliğinin giderilmesi ve bağışıklığın güçlendirilmesi için zengin seçenekler sunuyor. Pandemi döneminde üretimde aldığı önlemlerle hem çalışan sağlığını hem gıda güvenliğini sağlayan marka, D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirleriyle de tüketicinin bağışıklığını güçlendirip sağlığa ve pandemiyle mücadeleye katkı sağlamaya çalışıyor.

Markanın “Burgu Plus”, “Taze Peynir Plus” ve “Taze Kaşar Plus” peynirleri ve aynı şekilde çocuklara peyniri sevdirmek için üretilen “Muratbey Misto”, bağışıklığı artırmaya ve günlük D vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Ürünlerin 100 gramının 5 mikrogram D vitamini içerdiği ifade ediliyor. Ürünlerin sadece 100 gram tüketilmesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER)'ne göre 2 yaş üstündeki tüm bireyler için önerilen günlük D vitamini gereksiniminin yüzde 33'ü karşılandığı belirtiliyor.