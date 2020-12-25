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D100 karayolundaki bir garip merdiven kaldırıldı

İstanbul’un ulaşımının ana damarlardan biri olan D-100 karayolundaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürmüştü.

İstanbul'un ulaşımının ana damarlardan biri olan D-100 karayolundaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürmüştü. O merdiven yetkililer tarafından kaldırıldı.


Kadıköy'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 karayolu üzerinde bulunan Göztepe köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürmüştü. Sosyal medyada gündem olmuş, merdivenin neden orada olduğu konuşulmuştu. İHA'nın haber yaptığı ve gündeme getirdiği merdiven yetkililer tarafından kaldırıldı. Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdivenin kaldırıldığı D100 karayolu havadan görüntülendi.

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