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Dağ Bisikleti Milli Takımı'ndan depremzede çocuklara moral etkinliği

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Milli Takımı, Hatay’dan Alanya’ya gelen depremzede çocukların acılarını hafifletmek için bisiklet etkinliği yapıp, oyuncak hediye ederek moral vermeye çalıştı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Milli Takımı, Hatay'dan Alanya'ya gelen depremzede çocukların acılarını hafifletmek için bisiklet etkinliği yapıp, oyuncak hediye ederek moral vermeye çalıştı.


Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dağ Bisikleti Milli Takımımız, Hatay'dan Alanya'ya gelen depremzede çocuklarımızın acılarını hafifletmek ve yaşadıkları korkuyu biraz olsun azaltabilmek adına antrenmanlardan sonra bisiklet etkinliği yapıp, yüz boyayarak ve oyuncak hediye ederek moral vermeye çalışmaktadır" denildi.

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