Daha sağlıklı kemikler için maden suyu tüketimi ihmal edilmemeli

Uzmanlar, düzenli maden suyu tüketiminin magnezyum ihtiyacını gidererek kemik sağlığını korumada önemli bir araç olabileceğine dikkat çekiyor.

Magnezyum, insan sağlığı için önemli minerallerden biri olarak öne çıkıyor. Kemik gelişiminde ve sağlığında kalsiyum ve D vitamininin etkileri iyi biliniyor olsa da

magnezyumun önemi çoğu zaman göz ardı ediliyor. Vücuttaki magnezyum depolarının yarısı doku ve organlardaki hücrelerde, diğer yarısı da kemik hücrelerinde kalsiyum ve fosfatla birlikte yer alıyor. Magnezyumun yalnızca yüzde 1 kadarı kanda serbest halde bulunuyor.

“Magnezyum eksikliği kemik erimesine neden oluyor”

Magnezyum eksikliğinin önemli sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyen Dr. Şule Aktaç, “Magnezyum yetersizliğinden kaynaklı oluşan hastalıklar bir anda kendini belli eden değil, zamanla ortaya çıkan hastalıklardır. Hücrelerin yetersiz düzeyde magnezyum emilimi sonucunda kemiğin önemli bileşenlerinin eksikliğine, iltihap yapıcı bileşenlerin artışına, vücudun kalsiyum dengesini sağlayan paratiroid hormonunun ve D vitamini düzeylerinin azalmasına neden oluyor. Magnezyum eksikliğinin sebebi kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Ispanak, pazı, bamya, fındık, fıstık gibi oksalat içeren besinleri fazla tüketmenin sonucunda magnezyum eksikliği ortaya çıkabiliyor. Ayrıca aşırı alkol tüketen insanlarda da magnezyum eksikliğine sıkça rastlanabiliyor. Bütün bu sebepler kemik erimesi gibi hastalıklara sebep olur. Bu hastalıkları önlemek için magnezyum dengesinin korunması gerekiyor. Magnezyum, kalsiyumla birlikte çalışır ve etkin olabilmeleri için her iki mineralin uygun oranda alınması gerekir. Beslenme düzeninde kalsiyum-magnezyum oranının 2:1 olmasını öneriyoruz. Örneğin 100 mg kalsiyum alınıyorsa 50 mg da magnezyum alınmalı. Bu şekilde vücudun besin dengesi korunmuş olur” dedi.

“Kızılay Erzincan maden suyu magnezyum oranında en zengini??“

Maden suyu tüketimi ile magnezyum eksikliğinin giderilebileceğine değinen Aktaç, “Kemik erimesi gibi kemik hastalıklarının önüne geçebilmek veya erteleyebilmek için önemli bir mineral olan magnezyumun yeterli alımı için besin kaynaklarının iyi bilinmesi gerekiyor. Vücuttan atılımları artıran ve emilimi azaltan durumları tespit edebilmek için tüketilen besin öğelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye Beslenme Rehberi'ne göre magnezyumun önerilen günlük alım miktarı yetişkin erkekler için 350 mg, yetişkin kadınlar içinse 300 mg'dır. Ülkemizde ise bu oranlar önerilen miktarın altında kalmış durumda. Günlük magnezyum tüketimi yetişkin erkeklerde 324 mg, yetişkin kadınlarda ise 260 mg düzeyinde. Maden suyu ise bu eksikliği gidermek için en sağlıklı ve kolay yollardan birisi. Vücudun besin dengesini sağlayan maden suyu, doğal yollarla magnezyum takviyesi yapma imkanı veriyor. Kızılay Erzincan maden suyu ise Türkiye'nin en zengin magnezyum oranına sahip maden suyu konumunda. 200 mililitrelik şişesinde 63,5 mg oranıyla magnezyum olarak oldukça zengin durumda” dedi.

Uluslararası Maden Suyu Kongresi 2. kez toplanacak

Maden sularının üretiminden tüketiciye erişimine kadar geçen her süreçteki yansımalarının disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınacağı “II. Uluslararası Maden Suyu Kongresi” ise 17-18 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Kongreye maden suyu hakkında çalışma yürüten tıp, beslenme, işletme ve gıda mühendisliği başta olmak üzere ilgili tüm alanlardan ulusal ve uluslararası paydaşlar, araştırmacılar ve akademisyenler katılacak.