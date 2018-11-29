Daha temiz bir Eyüpsultan için 7/24 çalışıyorlar

Personeller, rutin işlerinin dışında gelen taleplere de anında cevap veriyor.

İlçe genelinde bulunan konteynerlerden bin 300 adedi daha güçlü ve dayanıklı konteynerler ile yenilendi. Ayrıca, 207 adet noktaya yeni cam kumbara koyuldu. 177 adet konteyner cebi-bariyeri yapılan Eyüpsultan'da farklı noktalara toplam 65 adet çöp kovası yerleştirildi.

255 süpürme personeliyle caddeler ve sokaklar daha temiz

Toplamda 255 süpürme personeli ile yaklaşık iki bin cadde ve sokak süpürülüyor. 6 adet süpürme aracıyla yaklaşık 270 cadde ve sokak, süpürme personelleri ile süpürülüyor. Bunların yanında, 18 adet semt pazarı da titizlikle süpürülüp yıkanıyor.

Araç filosu genişletildi

İlçenin artan nüfusuyla birlikte artan atık miktarına uygun olarak, Temizlik İşleri Filosuda 2014 yılında 76 olan araç sayısı 2018 yılında 89 araca çıkarıldı. Eyüpsultan'da bulunan 102 Elektrik trafosu da BEDAŞ'a bildirilerek temizlendi ve boyandı.

66 adet yeraltı konteyneri

“Yeraltı Konteynerleri” projesi çalışmalarıyla cadde ve sokak üzerinde bulunan çöp konteynerleri yer altına alındı. Eyüpsultan genelinde toplamda 66 adet yeraltı konteyneri yapıldı. Her gün dezenfekte edilen yeraltı konteynerlerinin yanında normal konteynerler haftada bir defa dezenfekte ediliyor.

Eyüpsultan Camileri temizleniyor

İlçede bulunan 118 cami rutin olarak temizleniyor ve halıları yıkanıyor. Bunun yanında, ilçede 2 cemevi de belirlenen periyotlarda rutin olarak temizleniyor.

Temizlik whatsapp hattı kullanıma açıldı

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların işlerini kolaylaştırabilmek için Temizlik Whatsapp hattını kullanıma açtı.

Ayrıca, zamansız çöp çıkarılan sokaklarda bilgilendirici ve uyarıcı 50 bin adet anlık el broşürü dağıtımı ve anons çalışması yapıldı.

70 devlet okulu “Beyaz Bayrak” sahibi

Eyüpsultan Belediyesi, çocukların daha temiz okullarda eğitim alabilmesi için ilçede bulunan 78 adet devlet okulunun temizlik hizmetlerinde tam zamanlı çalışan 105 personel görevlendirdi. Düzenli olarak verilen temizlik desteğiyle 70 adet Devlet Okulumuz “Beyaz Bayrak” sahibi oldu. Başkan Remzi Aydın, Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu dile getirdi.

Atıkların daha az maliyetle toplanması hedefleniyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilave su tankerleri ile yaz döneminde tankerlerin girebildiği tüm cadde ve sokaklarda en az haftada 1 defa sulama ve yıkama yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp ve atıkların daha az maliyet ile toplanabilmesi hatta bu atıklardan gelir elde edilebilmesi için çalışmalar yapmayı hedefliyor.