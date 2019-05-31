Daikin Türkiye, İSO 500'de 75 basamak birden yükseldi

İklimlendirme sektörünün dünya devlerinden Daikin, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında bir önceki yıla göre 75 basamak yükselerek 216'ıncı sıraya yerleşti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması sonuçları açıklandı. Sonuca göre dünya iklimlendirme sektörünün devlerinden Daikin, Türkiye'nin 500 büyük dev şirketi arasındaki yükselişini sürdürerek 2018 yılı itibariyle 216'ıncı sıraya yerleştiği bildirildi. Bir önceki yıla göre 75 basamak birden yükselen şirket, özkaynak büyüklüğünde ise 58'inci olarak ilk 100'e girmiş oldu.

Yapılan açıklamada; Temmuz 2011'den bu yana Sakarya'daki tesislerinde dünya standartlarında üretim yapan şirket, 938 milyon 325 bin TL'yi bulan üretimden satışları ile Türkiye'nin 500 büyük üretici devi arasında 216'ıncı olurken, 2015 yılında 488'inci sıradan giriş yaptığı sıralamada istikrarını sürdürdü.

Sonuçları değerlendiren Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de AR-GE ve inovasyon çalışmalarımızla sektörümüze öncülük etme gayretindeyiz. Önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da birçok ilke imzamızı atarak enerji verimliliği yüksek ve çevreci ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturduk. Daikin, doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana 8,5 kat büyüme gösterdi. Enerji verimliliği yüksek cihazlara artan ilgi bu büyümenin başlıca motivasyonu oldu ve 2018 mali yılını 1.7 milyar TL ciro ile kapattık. Şirket olarak yeni bir başlangıç yaptığımız 2011 yılında 202 milyon TL ciromuz vardı. Biz daha o zaman kendimize 1 milyar TL'yi aşan ciro, bin kişinin üzerinde istihdam hedefi koymuştuk. 2016 yılında 1 milyar TL ciro, 2017 yılında da bin kişilik istihdam barajını aştık. Şu anda 1 milyar 700 milyon TL cirosu olan bin 300 kişilik büyük bir aileyiz. Hedefimiz 2020 yılında ciroda 3 milyar TL.'ye, istihdamda da 2 bin kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.