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Daikin'den yeni yerli üretim split klima

İklimlendirme sektörünün inovatif markası Daikin, Türkiye’de ürettiği yeni ürünü ‘Sensira Split Klima’yı duyurdu.

İklimlendirme sektörünün inovatif markası Daikin, Türkiye'de ürettiği yeni ürünü ‘Sensira Split Klima'yı duyurdu. Yeni klima soğutma becerisinin yanı sıra Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde kış ayları için ısıtmada da verimli bir çözüm olacak.



İklimlendirme sektörünün inovatif markası Daikin, Kasım ayından itibaren tüketiciyle buluşturduğu yeni ürünü ‘Sensira Split Klima'yı duyurdu. 6 ayrı kapasiteye sahip yeni ürün; 20 desibel ses basıncına seviyesine sahip. Ilıman iklim bölgelerinde ısıtma verimliliğine de sahip klima, bu özelliği ile Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde kış aylarında ısınma için de kullanılabilecek.



Türkiye'de üretildi


Yapılan bilgilendirmede; Daikin'in Hendek'teki fabrikasında üretilen Sensira, TOBB onaylı 'yerli malı belgesi' almaya hak kazanan ürünler arasında yer alırken, opsiyonel olarak gelen Wi-Fi bağlantısı ile Android ve IOS işletim sistemli cihazlarda kullanılmak üzere uzaktan açma kapama ve kontrol uygulaması da sunuyor. Bu sayede dileyen kullanıcılar tablet ya da akıllı telefonlarıyla cihazı kontrol edebiliyor.

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