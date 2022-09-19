Daimler Truck, gelecek vizyonunu 2022 IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda tanıtıyor

Daimler Truck, 2022 IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda sergilediği kamyon modellerini tanıtıyor.

Daimler Truck, Almanya'nın Hannover kentinde 19 - 25 Eylül 2022 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan IAA Ticari Araç Fuarı'nda, kamyon modellerinin yanı sıra yenilikçi çözümlerini sergiliyor. Marka, sunduğu teknolojilerle güvenlik, konfor ve çevrecilik noktasında sektördeki çalışmalarına devam ediyor.

Daimler Truck, fuarda başta Mercedes-Benz Actros L, Mercedes-Benz eActros LongHaul, Mercedes-Benz eActros 300 ve Mercedes-Benz GenH2 modelleri olmak üzere birçok kamyonunu sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretilen Mercedes-Benz Actros L, premium dizel kamyon segmentinde yeni standartlar belirliyor. StreamSpace, BigSpace ve GigaSpace versiyonları bulunan 2,50 metre genişliğindeki kabin, Mercedes-Benz Actros L'nin üst düzey sürüş konforu iddiasını ortaya koyuyor. Kabinin düz zemini konforlu bir atmosfer sağlıyor. İyileştirilmiş ses ve ısı yalıtımı, gürültü seviyesini azaltıyor ve hem sürüş esnasında hem de dinlenme esnasında kabin içinde geçen süreyi keyifli hale getiriyor.

Actros L'de gelişmiş sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Yaya algılama özelliğine sahip beşinci nesil acil durum fren yardımcısı Aktif Fren Asistanı (ABA 5), Şeritte Kalma Asistanı ve ikinci nesil MirrorCam dışında donanım seçeneği olarak Seviye 2 kısmen otomatik sürüş için ikinci nesil Active Drive Assist (ADA 2) veya Aktif Sideguard Assist (ASGA) bunlardan bazıları olarak göze çarpıyor. Fuarda ayrıca Actros L'nin sınırlı üretime sahip Edition 3 versiyonu da tanıtılıyor.

NMC3 bataryalı Mercedes-Benz eCitaro IAA Transportation 2022 Basın Günleri'nde prömiyerini kutladı

Daimler Buses, tamamen elektrikli şehir otobüsleri için batarya teknolojisinin hızlı gelişimine katılmasına katkı sağlıyor. Hannover'deki IAA Transportation 2022 Basın Günleri'nde prömiyerini kutlayan NMC3 bataryalı eCitaro ile bu durum kanıtlanıyor. Mercedes-Benz eCitaro'nun 2018'deki dünya prömiyerinde alıcılarının yeni batarya teknolojisinden yararlanacağını belirten Daimler Buses, NMC 3 bataryalarını araçta sunmaya başlayacak. 2022 yılının son çeyreğinde eCitaro'da sunulması hedeflenen bataryalar sayesinde daha uzun menzil sağlanırken, bataryalar da daha modüler bir yapıya kavuşacak.

Yeni nesil Setra ComfortClass ve TopClass'ın dünya prömiyeri gerçekleşti

Premium marka Setra'nın yeni nesil otobüsleri ComfortClass ve TopClass modelleri IAA Ticari Araç Fuarı'nda dünya prömiyerini yaptı. Yeni nesil ComfortClass ve TopClass, markanın yeni aile yüzünü taşıyor. Yeni Setra modellerinde dış tasarımdaki yeniliğe ek olarak birçok teknolojik özellik sunuluyor. Bu sistemler Setra modellerini güvenli, konforlu, kullanıcı dostu, ekonomik ve çevre dostu hale getiriyor. Setra ComfortClass ve TopClass, mesafesinin korunmasına ve aracın şeritte kalmasına aktif olarak yardımcı olan yeni Aktif Sürüş Desteği 2 (ADA 2) ve acil fren destek sistemi Aktif Fren Desteği 5 (ABA 5) ile donatılan Avrupa'daki ilk otobüs olma özelliğini de taşıdığı belirtildi. Fuarda konuklar, Setra ComfortClass ve TopClass ile Mercedes-Benz Benz Intouro K hybrid modelinin sürüş deneyimi etkinliklerine katılarak bu yeni otobüsleri yolda deneyimleme şansına erişti.