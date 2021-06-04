Daimler Trucks, yakıt hücreli Mercedes-Benz GenH2 Kamyon'un kapsamlı testlerine başlıyor

Mercedes-Benz GenH2 Kamyon'un geliştirilmiş ilk prototipi, Nisan ayının sonundan bu yana test ediliyor. 2021'de trafiğe açık yollarda testlerine başlanan kamyonun müşteri testleri ise 2023'te başlayacak.

Daimler Trucks, 2020 yılında tanıtılan GenH2 Kamyon'un yeni geliştirilmiş prototipinin kapsamlı testlerine Nisan ayı sonunda başladı. Böylece seri üretime giden yolda önemli bir adım atılırken; şirket mühendisleri, yakıt hücreli kamyonun her ayrıntısına kadar test ediyor. Araç ve bileşenler için uygulanan zorlu ve geniş kapsamlı testler kapsamında standart test prosedürlerinin yanı sıra; kesintisiz kullanım, farklı hava ve yol koşulları ve çeşitli sürüş koşullarına odaklanıldığı belirtiliyor.

Daimler Trucks, bu yıl sona ermeden kamyonun trafiğe açık yollarda testlerinin yapılmasını öngörürken, müşteri testlerinin de 2023 yılında başlaması planlanıyor. Gerçekleşen testlerin ardından, ilk seri üretim GenH2 Kamyon'un 2027 yılından itibaren müşterilere teslim edilmesi hedefleniyor.

Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin Daum, “Kamyonlarımızın elektrikliye geçiş sürecine ilişkin teknoloji stratejimizi tutarlılıkla sürdürüyoruz. Müşterilerimize kullanım amacına uygun olarak batarya veya hidrojen bazlı yakıt hücrelerine dayanan en iyi CO2 nötr kamyonları sunmayı amaçlıyoruz. Programa tam olarak uyuyoruz. GenH2 Kamyon için kapsamlı testlerin başlamasından çok memnunum" dedi.

Daum, sözlerine şöyle devam etti: “Hidrojen bazlı yakıt hücresi güç-aktarma sistemi, geleceğin CO2 nötr uzun mesafeli kamyonlarının vazgeçilmezi olacak. Bu, teknolojiyi seri üretime geçirmek için birlikte çalıştığımız ortaklarımız tarafından da onaylandı. Buna ek olarak, Avrupa genelinde yönetimlerin karayolu yük taşımacılığında hidrojen kullanımına yönelik taahhütleri de bu teknolojiye ivme kazandıracaktır. Siyasi destek, hidrojen altyapısının geliştirilmesini teşvik etmede ve yakıt hücreli kamyonların müşterilerimiz için uygun maliyetli olmasını sağlamada önemli bir rol oynuyor".

1,2 milyon kilometrelik zorlu test

Şirketin geliştirme mühendisleri kamyonu, benzer bir Mercedes-Benz Actros ile aynı dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarladığı belirtiliyor. Bu, 1,2 milyon kilometre yol, 10 yıllık kullanım ömrü ve toplam 25 bin çalışma saati anlamına geliyor. Bu nedenle GenH2 Kamyon, yeni nesil Actros gibi zorlu testlerden geçmek zorunda olduğu belirtilirken, araç sadece testin ilk birkaç haftasında zorlu kullanım koşullarında dinamometre üzerinde yüzlerce kilometre kat etti. Ayrıca pist ortamında acil frenleme veya bozuk zeminde sürüş gibi çok farklı koşullarda test edildi.

Yeni bileşenlerle yeni araç konsepti

Kamyon, tamamen yeni tasarlanan; yakıt hücresi sistemi, elektrikli güç aktarma sistemi ve özel soğutma ünitesi gibi bileşenlere sahip. Bu bileşenlerin araç üzerindeki ağırlık ve konumu kamyon kullanım özelliklerini etkilemekte olup, mühendislerinin özellikle testler sırasında odaklandığı zorlayıcı yol koşullarının neden olduğu titreşimler, yakıt hücreli kamyonu geleneksel araçlardakinden farklı kuvvetlere maruz bırakıyor. Erken bir aşamada bu konuda kapsamlı bilgi elde etmek ve olası problemleri test aşamasında çözmek için; GenH2 prototipleri, planlanan seri üretim özellikleri olan 25 ton azami yüklü kütle ve 40 ton katar ağırlığı ile test edilmektedir.

Sıvı hidrojen avantaj sunuyor

Şirket, fiziksel koşullara bağlı olarak aynı depolama hacminde, gaz halindeki hidrojene kıyasla, yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğundan sıvı hidrojeni tercih edildiği belirtildi. Buna bağlı olarak, sıvı hidrojenle doldurulan bir yakıt hücreli kamyon, daha küçük ve daha düşük basınç sayesinde daha hafif depolarla yetinebiliyor. Bu, daha büyük bir kargo alanı ve daha yüksek bir taşıma kapasitesi anlamına gelirken daha fazla hidrojen de depolanabiliyor. Tüm bunlar günün sonunda menzili arttırıyor. Bu nedenle, seri üretim GenH2 Kamyon, eşdeğer gelen dizel kamyonlar gibi, planlanması zor uzun mesafeli sürüşler ve birden fazla gün süren seferler için uygun bir yapı sergilediği belirtiliyor.

Şirket uzmanları, sıvı hidrojen depolama teknolojilerinin gelişimini de sürdürüyor. Mühendisler, GenH2 Kamyon'un testlerine devam ederken, yılsonuna kadar yeni depo sistemini prototiplerde kullanıma hazır hale getirmeyi planlıyor. Araçlar, seri üretim sürecine kadar, sadece sıvı hidrojen depo sistemleriyle test edilecek. GenH2 Kamyon'un testlerinde bir ara çözüm olarak gaz halindeki hidrojen depo sistemi kullanılacağı belirtildi.