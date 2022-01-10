Dakar Rallisi'nde Sam Sunderland rüzgarı esti

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde dokuzuncu gün sona erdi. Suudi Arabistan'daki dünyanın en zorlu yarışının 830 kilometrelik Al Dawadini ile Wadi Ad Dawasir arasındaki etapta motosiklet kategorisinde Red Bull sporcusu Sam Sunderland birinci olurken, genel klasmanda da liderliğe yükseldi.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen, bu sene 44. kez motor tutkunlarını bir araya getiren Dakar Rallisi'nde dokuzuncu gün sona erdi. 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edecek sporcular, rallinin dokuzuncu gününde 830 kilometrelik Al Dawadini ile Wadi Ad Dawasir arasındaki etapta yarıştı. Heyecan dolu anlara sahne olan etabın sonunda motosiklet kategorisinde Sam Sunderland birinci olurken, genel klasmanda da liderliğe yükseldi.

Otomobil kategorisinde Mattias Ekström birinci olurken, genel klasmanda Nasser Al-Attiyah liderliğini sürdürdü. Hafif araçlar kategorisinde Red Bull Off-Road Junior Team USA pilotu Seth Quintero üst üste altıncı, toplamda da sekizinci etap galibiyetini elde etti. Kamyon kategorisinde ise rallinin ilk haftasına damga vuran Kamaz Master pilotları, dokuzuncu günde de ilk üç sırayı kimseye bırakmazken, Dmitry Sotnikov etap galibi olmayı başardı.

Dakar Rallisi'nin dokuzuncu gününün ardından genel klasmanda otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah liderliğini sürdürürken, efsane Sebastian Loeb ikinci sırada yer alıyor. Motosiklet kategorisinde ise Sam Sunderland birinci, Red Bull KTM Factory Racing pilotu Matthias Walkner ikinci sırada bulunuyor. Kamyon kategorisinde Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov birinci, Eduard Nikolaev ikinci, Anton Shibalov da üçüncü sırada günü tamamladı.

Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuğun dokuzuncu gününde 491 kilometrelik Wadi Ad Dawasir etabında koşulacak.