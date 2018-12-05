Dakar Rallisi'ne geri sayım başladı

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde heyecan 6 Ocak'ta başlıyor. İlk kez tek bir ülkede düzenlenecek olan ralliye Peru ev sahipliği yapacak. 2 hafta sürecek zorlu ve tehlikeli yolculuk öncesi takımların kadroları da belli olmaya başladı. Dakar Rallisi'nin tecrübeli ekiplerinden Red Bull Desert Wings, hazırlıklarında son aşamaya geldi.

Dünyanın en zorlu offroad maratonu olan Dakar Rallisi için geri sayım sürüyor. 6-17 Ocak arasında Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek olan yarışa yine dünyanın en önemli yarışçıları katılacak. Düzenlendiği ilk yıl olan 1978'den beri ilk kez tek bir ülkede gerçekleşecek olan Dakar Rallisi'nde Peru ve çevresinde yaklaşık 3 bin kilometre boyunca mücadele edecek olan ekipler daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar kum tepesi ile tanışacaklar. Özellikle 4'üncü ve 5'inci günlerinde yarışçıları zorlayacak olan rallinin yaklaşık yüzde 70'i kum alanlarından oluşacak. Dakar Rallisi, her yıl olduğu gibi hem usta isimleri hem de sürpriz yapabilecek yarışçıları bir araya getirecek.

Yarışın iddialı olan ekipleri arasında başı çeken takım ise X-raid MINI JCW Team. Toplamda 20 Dakar şampiyonluğu bulunan üç eski şampiyon Carlos Sainz, Cyril Despres ve Stéphane Peterhansel'i bir araya getiren ekip otomobil kategorisinde şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Otomobil kategorisinin iddialı isimleri arasında Dakar'da daha önce iki kez zafere ulaşan Nasser Al-Attiyah ve yine bir başka Dakar şampiyonu Giniel de Villiers de var.

Dokuz kez WRC şampiyonu Sébastien Loeb de iddialı olan yarışçılar arasında. Bağımsız olarak yarışa katılacak olan Loeb, Red Bull destekli Peugeot 3008DKR'nin direksiyonunda yarışacak.

Dakar'da zorlu yarışlar

Kamyon ve motosiklet kategorilerinde de Red Bull Desert Wings ekibinin iddialı isimleri var. Kamyon kategorisini uzun yıllardır domine eden Blue Armada of Team Kamaz Master bu sene de en büyük favorilerden. Organizasyonun Güney Amerika'ya taşınmasından beri 8 kez Dakar'ı kazanan Rus ekipte Eduard Nikolaev ve takım arkadaşları Ayrat Mardeev, Dmitry Sotnikov ve Andrey Karginov yine şampiyonluk istiyor.

Motosiklet kategorisinde ise Toby Price, Sam Sunderland ve Matthias Walkner Red Bull KTM adına yarışacak. Şampiyon sporcular, takımları Red Bull KTM'in 17'nci Dakar zaferini kazanıp rekor kırmasına vesile olmak istiyorlar. Bu isimlerin yanı sıra Luciano Benavides ve motosiklet kategorisinin en hızlı kadın yarışçılarından Laia Sanz da Dakar'da yer alacak.