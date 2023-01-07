Dakar Rallisi'nin 7. gününde Guthrie ve Baciuska zirvede

Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nin yedinci gününde hafif prototipte Red Bull off-road Junior team birinci olurken, SSV klasmanında ise Red Bull Can-Am Factory Team en iyi süreyi yakaladı.

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi'nin yedinci günü tamamlandı. Dakar Rallisi'nin yedinci gününde hava koşulları sebebiyle motosiklet etabı yapılamadı. Sporcular için zorlu geçen 7. etapta hafif prototip ve SSV klasmanlarında Red Bull sporcuları ipi göğüsledi.

Hafif prototipte Off-road Junior team sürücüsü Mitch Guthrie Jr en iyi süreyi elde etti. Guthrie, etabı 3 saat 39 dakika 37 saniye ile tamamlamayı başardı. SSV klasmanında ise Can-Am Factory Team sürücüsü Rokas Baciuska, en yakın takipçisinden 1 dakika 3 saniye farkla birinci bitirmeyi başardı. Ralli heyecanı 8. günde Al Duwadimi-Riyad etabıyla devam edecek.