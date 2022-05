Dalgalar eşliğinde zorlu yoga keyfi

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde eğitmenler eşliğinde bir araya gelen vatandaşlar suda yoga yaptı. Kıyıdan metrelerce uzaklıkta board üzerinde yoga yapan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle dengede durmakta zorlansa da renkli görüntüler oluştu. Gün batımı eşliğindeki suda yoga havadan görüntülendi.

Son yıllarıda oldukça ünlenen SUP Yoga (Stand Up Paddle Board Yoga) kürek sörfünden hoşlananlar için trend olan bir su sporu haline geldi. Bilinen yoga türüne göre daha fazla güç, denge ve odaklanma gerektirdiği için SUP yoga yapmanın yoga becerilerini geliştirdiği belirtildi. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bir araya gelen vatandaşlar, eğitmenler eşliğinde kıyıdan metrelerce açılarak denizde board üzerinde yoga keyfi yaşadı. Board üzerinde yoga yaparak dalgaların etkisine rağmen dengede durmakta zorluk çeken vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Gün batımına karşı suda yapılan yoga havadan görüntülendi.

Açal: “Zor olsa da gayet keyifliydi”

Yaklaşık 1 saat süren suda yoga eğitimi sonrası konuşan Melis Açal, “Normalde yoga yapıyordum. Bu kez suyun üzerinde denedim. Fazlasıyla keyif aldım. Denizde oluşan dalgalar nedeniyle üzerinde durmakta güçlük çekebiliyorsunuz. Her ne kadar zor olsa da gayet keyifliydi. Gün batımı eşliğinde suda yoga iyi hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

“Kendine has bir zevki var”

Suda yoga yapan vatandaşlardan Damla Yağmur ise, “İstanbul gibi bir şehirde suyla ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Bu sebeple su üzerinde yoga bana heyecan verici geldi. Normal yogaya göre çok farklı bir tecrübe. Kendine has bir zevki var. Fırsat buldukça katılmayı düşünüyorum” dedi.