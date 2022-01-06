Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar

İstanbul'da etkisini gösteren lodos nedeniyle denizde oluşan dalgalar Sarayburnu Sahili'ne vurdu. Güneşli havanın tadını çıkarmak için sahilde gezen vatandaşlar kıyıya vuran dalgalarla fotoğraf çekildi.

Sabah saatlerinde İstanbul'da kuvvetli lodos etkisini gösterdi. Sarayburnu Sahili'nde oluşan dalgalar yer yer şiddetini arttırarak 5 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise dalgalara aldırış etmeden sahilde fotoğraf çektirdi. Kıyıya vuran dalgaları fotoğrafın arka planında görmek isteyenler gelen yüksek dalgalarla ıslandı. Yükselen dalgalar ve fotoğraf çekilen vatandaşların eğlenmesi drone ile havadan görüntülendi.

“Kış ayına göre gayet sıcak”

Sahil kenarında yükselen dalgalarla fotoğraf çekilen bir vatandaş, “Geziyoruz. Hava güzel değerlendiriyoruz. Kış ayına göre gayet sıcak. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Biraz da rüzgar var. Feribota da bineceğiz” dedi.